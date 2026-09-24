Fed, Williams: ragionevole prevedere un altro aumento dei tassi quest'anno

(Teleborsa) - Le previsioni degli operatori di mercato indicano come "probabile che un altro aumento dei tassi possa essere opportuno entro la fine dell'anno. Mi sembra un modo ragionevole di vedere la questione". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, durante una conferenza a Londra.



"Ma dobbiamo vedere come si evolve la situazione. Raccoglieremo i dati e faremo ciò che abbiamo fatto tra luglio e settembre" per valutare le informazioni, ha detto Williams, secondo quanto riporta Reuters.



"Vogliamo davvero non solo che l'inflazione torni al 2%, cosa assolutamente essenziale per raggiungere tale obiettivo, ma vogliamo anche che ciò avvenga in modo tempestivo", ha sottolineato.

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