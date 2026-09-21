L'Ecopillola di Ferretti: gli USA stretti tra inflazione e debito pubblico



1- L'inflazione

2 - I tassi di interesse

(Teleborsa) - L'inflazione USA si conferma elevata a causa del rincaro del prezzo dell'energia e, per contenerla senza danneggiare l'economia e il debito pubblico, la Fed ha fatto una "scelta di buon senso", alzando i tassi d'interesse di 25 punti base. Il tutto difendendo la propria indipendenza. E' la sintesi tracciata dall'economistanell'ultima, che fa il punto sulla situazione economica americana.Nel mese di agosto, su base annua, l'inflazione in America è rimasta a, segnando un +3,4% ben al di sopra di quel target del 2% indicato dalla Fed.Da evidenziare che questo dato è, aumentato del 28% su base annua ed arrivato in media a 4,4 dollari al gallone (oltre i 6 dollari in California). Il che vuol dire, banalmente, che gli americani non devono più affrontare solamente, come in passato,, ossia determinata da un surriscaldamento dell'economia e da pressioni salariali, ma anche, quali il restringimento delle rotte commerciali attraverso le quali transitano le fonti energetiche. Infatti, anche se gli Stati Uniti continuano ad essere il primo produttore al mondo di petrolio, seviene chiuso,. Ma sale ovunque, anche negli Stati Uniti, per il semplice fatto che anche i produttori americani non intendono vendere petrolio sottocosto nemmeno ai loro compatrioti.Il problemino è che questa inflazione da offerta è piuttostosui tassi, perché, per calmarsi, esige che il problema venga risolto alla fonte.E questo, ovviamente, è tutt'altro che facile.In questo scenario, il 16 settembre scorso, laportandoli nell'intervallo 3,75-4%. E' la prima volta dal luglio del 2023.Due considerazioni a riguardo. La prima considerazione riguarda gli uomini. Innanzitutto, un plauso va al, che, benché nominato da Trump con la chiara intenzione di spostare a suo favore gli equilibri all'interno della Fed, ha sin qui datodalla Casa Bianca. Warsh ha chiarito da subito cheed in quest'ottica si è sempre mosso. Ma il vero plauso deve andare a, il predecessore di Warsh alla Fed. Infatti, Powell ha, anche personali, di Trump che voleva a qualunque costo obbligarlo ad abbassare i tassi di interesse, per motivazioni molto "elettoralistiche" e molto poco economiche. Se Powell non avesse resistito ed avesse abbassato i tassi,oggi Wash sarebbe stato costretto ad aumenti dei tassi molto più dolorosi, perfettamente in grado di danneggiare l'economia americana.La seconda considerazione riguarda invece la. Più in particolare la decisione della Fed di intervenire sull'inflazione con un aumento dei tassi contenuto, così da non innescare una politica restrittiva, appare una. In uno scenario dominato dalla totale incertezza diventa obbligatorio, per una banca centrale,sulla base dell'evoluzione dello scenario. Infatti, un aumento troppo rapido ed incisivo dei tassi, da una parte, rischia diil, ma dall'altra danneggia anche iamericani, facendo lievitare ulteriormente gli interessi su un debito pubblico che ha ormai allegramente superato i 40.000 miliardi di dollari.