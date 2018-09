Syndial (Eni) a Gela impianto pilota waste to fuel. Rifiuti urbani diventano biocarburanti

Eni

(Teleborsa) - Si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi convocata oggi 27 settembre dalper l'approvazione dell'impianto pilotache sarà realizzato da Syndial, società ambientale di, all'interno della. E. Il progetto rientrae per la produzione di prodotti a minore impatto ambientale.è frutto della ricerca e della tecnologia proprietaria di Eni e trasforma i rifiuti solidi urbani in un bio olio che verrà utilizzato come componente per la produzione di carburanti di alta qualità destinati agli automezzi e al trasporto marittimo. La materia prima che verrà utilizzata è la biomassa, la "Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani", ed è costituita dagli avanzi e dai residui di cibo, ma anche dagli scarti dell'industria agroalimentare: