Clabo, Assemblea dà via libera ad aumento di capitale per 4,9 milioni

Clabo

(Teleborsa) - , da liberarsi in danaro, per complessivi massimi 4,9 milioni di euro , comprensivi di sovrapprezzo.senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soci di Clabo, da eseguirsi entro il 31 luglio 2019 ("Aumento in Opzione"), l'emissione di massimi n. 2.041.666 nuovi warrant denominati Warrant Clabo 2018-2021 che verranno assegnati gratuitamente ai sottoscrittori dell'Aumento in Opzione nel rapporto di un warrant per ogni azione sottoscritta nonché l'aumento del capitale sociale a pagamento., applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto pari al 4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni della Società rilevato in data odierna corrispondente ad uno sconto pari al 21% rispetto al prezzo medio ufficiale degli ultimi sei mesi ed al 23% rispetto al prezzo medio ufficiale degli ultimi 12 mesi. E' previsto che