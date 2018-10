Exploit dell'indice delle società assicurative (+2,24%)

settore assicurativo italiano

EURO STOXX Insurance

FTSE Italia Insurance

comparto assicurativo dell'Area Euro

grande capitalizzazione

Poste Italiane

UnipolSai

Unipol

mid-cap

Cattolica

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 14.768,05, in accelerazione del 2,24% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche ilche viaggia a 276,13, dopo che in principio di giornata era a quota 272,94.Tra le azioni italiane adell'indice assicurativo, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,32%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,64%.Decolla, con un importante progresso del 2,58%.Tra leitaliane, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,33% sui valori precedenti.