Piazza Affari passa in positivo e sovrasta l'Europa

(Teleborsa) -passa in positivo a metà seduta sovrastando gli indici europei che sostano sotto la linea di parità.Dopo un avvio in fondo ai listini continentali, la Borsa di Milano aveva azzerato le vendite. Complice lo spread che è sceso sotto la soglia dei 300 punti. Intanto, il Ministro del Tesoro, ha confermato le previsioni della Nota di aggiornamento al DEF nonostante la bocciatura ricevuta da parte Ufficio parlamentare di Bilancio L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.188,6 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 74,83 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 289 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,40%. Senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,26%. Sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,25%.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 3,90%. Su di giri(+3,57%). Acquisti a piene mani suche vanta un incremento del 3,38%. Effervescente, con un progresso del 2,70%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,82%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,7 punti percentuali. Seduta no perche crolla del 4,34%. Sensibili perdite per, in calo del 3,81%.Tra i(+4,33%),(+4,22%),(+3,48%) e(+3,38%). Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -3,73%. In apnea, che arretra del 3,45%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,04%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%.