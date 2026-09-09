Borse europee sotto pressione con il Brent oltre soglia 100 dollari al barile
A metà seduta
(Teleborsa) - Piazza Affari scambia in rosso assieme agli altri Eurolistini mentre si intensificano i rischi di inflazione con il petrolio Brent che ha superato i 100 dollari al barile.
Il tutto dopo che le forze statunitensi hanno distrutto cinque petroliere iraniane che trasportavano greggio, in rappresaglia a due tentativi di attacco a una nave da guerra della Marina americana. Teheran ha risposto lanciando missili contro la Giordania e navi nel Golfo Persico.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,163. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dello 0,82%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,33%.
Balza in alto lo spread, posizionandosi a +83 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,23%.
Tra i listini europei sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso dell'1,38%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,67%, e in apnea Parigi, che arretra dell'1,51%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-1,22%) e si attesta su 51.540 punti; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 54.115 punti, ritracciando dell'1,25%.
Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-1,4%); sulla stessa tendenza, in ribasso il FTSE Italia Star (-0,92%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ENI (+1,57%), DiaSorin (+1,47%) e Inwit (+0,56%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Mediolanum, che ottiene -2,87%.
Soffre Poste Italiane, che evidenzia una perdita del 2,80%.
Preda dei venditori Unicredit, con un decremento del 2,66%.
Si concentrano le vendite su BPER Banca, che soffre un calo del 2,30%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, BFF Bank (+2,79%), D'Amico (+2,07%), Banca Ifis (+1,54%) e Pharmanutra (+1,39%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Webuild, che ottiene -6,22%.
Vendite su Technogym, che registra un ribasso del 3,26%.
Seduta negativa per Fiera Milano, che mostra una perdita del 3,03%.
Sotto pressione Banca Generali, che accusa un calo del 2,90%.
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