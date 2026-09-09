Borse europee sotto pressione con il Brent oltre soglia 100 dollari al barile

A metà seduta

(Teleborsa) - Piazza Affari scambia in rosso assieme agli altri Eurolistini mentre si intensificano i rischi di inflazione con il petrolio Brent che ha superato i 100 dollari al barile.



Il tutto dopo che le forze statunitensi hanno distrutto cinque petroliere iraniane che trasportavano greggio, in rappresaglia a due tentativi di attacco a una nave da guerra della Marina americana. Teheran ha risposto lanciando missili contro la Giordania e navi nel Golfo Persico.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,163. Segno più per l' oro , che mostra un aumento dello 0,82%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,33%.



Balza in alto lo spread , posizionandosi a +83 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,23%.



Tra i listini europei sotto pressione Francoforte , con un forte ribasso dell'1,38%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,67%, e in apnea Parigi , che arretra dell'1,51%.



A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-1,22%) e si attesta su 51.540 punti; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 54.115 punti, ritracciando dell'1,25%.



Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-1,4%); sulla stessa tendenza, in ribasso il FTSE Italia Star (-0,92%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ENI (+1,57%), DiaSorin (+1,47%) e Inwit (+0,56%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Mediolanum , che ottiene -2,87%.



Soffre Poste Italiane , che evidenzia una perdita del 2,80%.



Preda dei venditori Unicredit , con un decremento del 2,66%.



Si concentrano le vendite su BPER Banca , che soffre un calo del 2,30%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, BFF Bank (+2,79%), D'Amico (+2,07%), Banca Ifis (+1,54%) e Pharmanutra (+1,39%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Webuild , che ottiene -6,22%.



Vendite su Technogym , che registra un ribasso del 3,26%.



Seduta negativa per Fiera Milano , che mostra una perdita del 3,03%.



Sotto pressione Banca Generali , che accusa un calo del 2,90%.

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