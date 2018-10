Savino Del Bene e GICAM insieme per aiutare i più deboli

(Teleborsa) -di nuovo al fianco dei più deboli in India. L'azienda di trasporti internazionali ha sponsorizzato la logistica della terza missione del team medico chirurgico(Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano) e gestito la spedizione di un container carico di attrezzature ospedaliere, partito da Lugano e consegnato ieri 10 ottobre 2018, presso il CHRP Hospital di Jamkhed, Maharashtra in India.Gli uffici di Savino Del Bene Basilea, Genova e Mumbai hanno coordinato la spedizione occupandosi di tutte le varie fasi: dalla raccolta degli strumenti sanitari, alla sanificazione ed imballaggio degli stessi e all'espletamento di tutte le complesse pratiche burocratiche per l’accesso in India. Il materiale è stato consegnato in tempo utile per essere utilizzato dall'equipe medica GICAM, che partirà tra due settimane per una nuova missione e, per interventi migliori,e con un rischio infezione nettamente più basso.Nell'ottobre 2017, il team italo-svizzero costituito da chirurghi, anestesisti, infermieri e fisioterapisti altamente specializzato in interventi di particolare complessità di ricostruzione di mani pediatriche, è partito da Milano Malpensa alla volta dell’India per trattare la maggior parte dei pazienti che necessitavano di cure. La missione si è conclusa con 55 pazienti visitati e 25 pazienti operati, di cui il 47% bambini.Queste operazioni danno la possibilità ai medici ed ai chirurghi indiani di migliorare le loro competenze scientifiche, nella speranza di poter restituire a tanti piccoli pazienti una funzione manuale che per incidenti, ustioni, malformazioni, necessita di essere ricostruita.Il Presidente, il Prof., e tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno espresso grande riconoscenza per la generosità e sensibilità dimostrata dalla Savino Del Bene e dal suo Presidente