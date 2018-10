Energica Motor Company sigla una nuova partnership con la Holding FlyMove

Energica Motor Company

(Teleborsa) -per il progetto "".è a oggi l'unico progetto integrato di mobilità terrestre e aerea che prevede una filiera completa dalla generazione autonoma di energia sino ai materiali e ai veicoli finali, conIl programma di investimenti industriali previsti per l'iniziativa include:e auto sportive ad elevate prestazioni a propulsionecon sistema di scambio rapido di batteria; un network europeo di stazioni di servizio auto alimentate ad energia rinnovabile in grado di scambiare le batterie e ricaricare anche veicoli standard EV e H2; una filiera costruttiva con materiali compositi, carbonio e nanotubi; la presentazione di un velivolo a decollo verticale VTOL a propulsione elettrica con medesimo scambio rapido di batteria (nell'ambito dell'iniziativa UBER Elevate).e che andrà incontro ad un utilizzo prevalentemente urbano.La partnership Energica-Flymove sarà presentata ufficialmente ai media e investitori internazionali con un importante evento, "Flymove Dianchè - Beyond Mobility", organizzato a Milano per il prossimo 28 Novembre 2018., il titolo Energica Motor Company si avvia ad una chiusura in rialzo dell'1,20%.