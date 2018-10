Manovra, lunedi sotto i riflettori: si punta al varo, ma non c'è accordo Lega-M5S sulla pace fiscale

(Teleborsa) -all'interno del governoper provare a portare nella giornata di domani, lunedì,in Consiglio dei ministri ilAd annunciare che lunedì sul tavolo del governo ci sarà l’intera manovra sono stati il. Temporeggia, invece,che non chiude alla possibilità di un’operazione in due tempi, come già ipotizzato dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti.Tuttavia, rinviare la legge di bilancio si scontrerebbe con l’obbligo che hanno tutti i governi europei di inviare a Bruxelles tassativamente entro la mezzanotte del 15 ildocumento nel quale vengono indicate le misure adottate con le relative quantificazioniinvece, il testo definitivo del disegno di legge dovrà essere invitato al Parlamento per l’avvio della sessione di bilancio.- Oltre al nodo coperture, al centro del dibattito resta la cosiddetta, uno dei serbatoi principali della manovra. Dunque, si continua a cercare l’accordo fra le due anime del governosi dicono contrari a qualsiasi forma dila Lega, che non ha mai nascosto di voler spingere per un’operazione su larga scala, continua a puntare sull’ipotesi di unsoglia auspicata daMatteo Salvini, mentre i 200mila potrebbero rappresentare il possibile punto di ricaduta. Allo stato attuale, due le ipotesi in corsa: la possibilità di presentare unarelativa alle somme non denunciate e di regolarizzare il tutto pagando un’aliquota agevolata; oppure un rafforzamento del, che limiterebbe la sanatoria solo alle imposte non versate (quindi già denunciate) prima che sia stato aperto un accertamento.- Proprio per cercare di trovare la quadra, il premier Conte ha convocato un vertice di maggioranza a palazzo Chigi lunedì prima dell’avvio delSi fa strada, invece, il rinvio ad aprile 2019 per l’entrata in vigore del