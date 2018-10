Monnalisa sigla accordo con store online Mei.com

Monnalisa

Alibaba

(Teleborsa) -rafforza ulteriormente la propria presenza sul mercato asiatico. La società, che opera nel settore dell'abbigliamento di fascia alta per i bambini, ha, principale luxury store online in Cina del GruppoMei.com, si legge in una nota, distribuirà il marchio Monnalisa già presente in Cina con 15 negozi monomarca."Considerando che le città del Dragone con più di un milione di abitanti sono oltre 200, l’integrazione dei nostri attuali monomarca in Cina con la crescita online diventa un’opportunità irrinunciabile" ha dichiarato l'AD del Gruppo, Christian Simoni.Positivo l'andamento del titolo, che avanza dell'1,35% sull'AIM.