Manovra, Tria risponde a Ue: "scelta difficile ma necessaria"

(Teleborsa) - La decisione di inserire nella Manovra un rapporto. Lo ha dichiarato il Ministro dell'Economia e delle Finanze,, nella risposta alla lettera inviata dal Vice Presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e al Commissario Ue agli affari economici e Monetari, Pierre Moscovici, in cui chiedevano chiarimenti sul Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2019 Missiva trasmessa oggi, 22 ottobre, alle 11.55, nella quale viene ", finalizzata a stimolare crescita per favorire la riduzione del debito pubblico. Un sostegno importante alla crescita economica è atteso dal rilancio degli investimenti, sia pubblici che privati che in capitale umano, e dalle riforme strutturali che il governo intende mettere in atto", come si legge in una nota del MEF.Per quanto riguarda il sentiero del saldo strutturale, il Governo è cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con il Patto di stabilità: "è stata una decisione difficile ma necessaria alla luce delitaliana", spiega il titolare di Via XX Settembre, assicurando chenel biennio successivo e si impegna a ricondurre il saldo verso l'obiettivo di medio termine a partire dal 2022., assicura.Anche sulla regola di riduzione del debito-PIL prevista del Patto di Stabilità e di crescita, Tria afferma che" perché ritiene "le condizioni macroeconomici e sociali attuali particolarmente insoddisfacenti".Ad aiutare il calo del debito-PIL saranno le misure a favore della crescita tra cui "ilche godrà non solo di maggiori risorse ma di semplificazioni normative e di nuovi strumenti di capacity bulding".Secondo il Ministroquando gli investitori conosceranno tutti i dettagli delle misure previste dalla legge di bilancio.Qualora i rapporti debito/PIL e deficit/PIL non dovessero evolvere in linea con quanto programmato, il Governo si impegna a intervenire adottando tutte le necessarie misure affinché gli obiettivi siano rigorosamente rispettati.Tria ha infine assicurato che il Governo italiano continuerà nel dialogo "costruttivo e leale" perché "il posto dell'Italia è in Europa e nell'Area euro".