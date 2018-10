IEG riunisce la bus travel industry alla fiera di Rimini

(Teleborsa) - Il trasporto pubblico, con le imprese della filiera e il confronto sugli argomenti di attualità saranno protagonisti di), salone biennale organizzato da) da domani 24 ottobre 2018 a venerdì 26 ottobre alla fiera di Rimini.Il salone, unico nel bacino del Mediterraneo, si inserisce in un frangente particolarmente vivace per il settore, con provvedimenti governativi che stanno favorendo nuova domanda grazie alla connotazione strutturale dei finanziamenti disponibili per rinnovare il parco mezzi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stima che nei prossimi 18 mesi entreranno in circolazione 5-6.000 nuovi autobus e che fino al 2030 duemila autobus ogni anno entreranno in servizio, con incentivi per la mobilità sostenibile.A IBE 2018, disposto nei padiglioni dell'ala Ovest della Fiera di Rimini, saranno presenti 110 imprese in rappresentanza di tutta la filiera nazionale ed internazionale della bus travel industry, con focus sulla mobilità sostenibile.