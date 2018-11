Il maltempo continua a flagellare l'Italia

(Teleborsa) - La morsa del maltempo non molla l'Italia , provocando lache si vanno ad aggiungere alle 13 vittime degli ultimi giorni. In particolare, due persone sono rimaste schiacciate da un albero in Valle d'Aosta mentre le altre due vittime sono in Alto Adige.. L'allarme è giallo in Toscana, Campania e Piemonte.Intanto continua a piovere incessantemente su tutta la Penisola e le previsioni non migliorano neanche per domani 2 novembre 2018, giorno in cui sono previsti nuovi temporali su Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e su gran parte del Nordest. Qualche segnale di miglioramento è previsto a partire da sabato 3 novembre 2018., chiusi a causa della mareggiata, provocando distruzione e danni ingenti soprattutto a Rapallo. Isolata Portofino.La situazione è preoccupante anche per l'agricoltura.con nubifragi, trombe d’aria, fulmini, bombe d'acqua e grandinate ma anche siccità che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola.