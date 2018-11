Generali, Sesana: "necessario welfare integrato pubblico-privato"

Generali

(Teleborsa) - "Un sistema didiventa un, allineando gli interessi di cittadini, imprese e Stato". Lo afferma, country manager e Chief Executive Officer die Global Business Lines in un'intervista al Corriere della Sera."Ci sono. Esigenze di prevenzione, sostegno alle persone non autosufficienti. Diventa, che rimane insostituibile. E noi assicuratori possiamo giocar e un ruolo complementare al sistema pubblico, anche nel sostenere l'innovazione tecnologica del settore" ha spiegato il top manager, ricordando che la. "Una popolazione che invecchia, l'aumento dei costi delle terapie e le crescenti aspettative della popolazione: scenari che stanno creando nuovi bisogni".Sesana si è soffermato in particolare sul, sottolineando cheai propri dipendenti. "Secondo il nostro welfare e index Pmi 2018,", spiega."Per una compagnia assicurativa come la nostra - conclude - vuol dire diventare sempre di più un partner di vita, non solo attraverso le polizze o i risarcimenti, che pure sono centrali nella nostra attività, ma offrendo".