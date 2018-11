ACEA a Ecomondo 2018 con un ambizioso piano di sviluppo della sostenibilità

ACEA

(Teleborsa) -multiutility romana è presente a Ecomondo 2018 ed opera nel campo dell'ambiente, dell'energia e del servizio idrico. Ce ne parla, Presidente del Comitato di sostenibilità."ACEA, nata a Roma, ma adesso si vuole ampliare in tante altre Regioni italiane dove è già presente, è la, fornendo l'acqua a circadi cittadini italiani".La società inoltre "è impegnata sui temi, ha una, oltre che sull'illuminazione pubblica dove sta facendo investimenti da molti anni, anche sul passaggio ai Led e su illuminazione più efficiente".ACEA ha poi "unche è quello, dove sta investendo in impianti died anche di produzione energetica, con delle tecnologie innovative".Gabriella Chiellino ha parlato anche del, presentato recentemente al mercato, affermando che. Allo sviluppo di questa tematica sonosui 3 miliardi complessivi previsti per il miglioramento delle infrastrutture."Miglioramenti che poteranno, nel campo delle acque, ad unpercentuali", ha affermato la manager di ACEA, aggiungendo che gli altri interventi sullea "renderlequindi interventi anche lì strutturali e non solo di information technology". Poi nell'l'idea è quella di partecipare all', quella dei materiali. "Stiamo guardando le tecnologie dove indirizzare gli investimenti perché i rifiuti possono diventare risorsa per il nostro gruppo e per i cittadini e per il nostro territorio"."Credo che noi dobbiamo garantire con il piano industriale una crescita ed un buon Ebitda, perché questo è lo shareholder finanziario, però siamo anche certi che questaanche di nuovi"La crescita finanziaria assolutamente deve andare a braccetto con la crescita sostenibile e ci sono dei chiari esempi in cui la tecnologia sull'innovazione del recupero può anche farci migliorare nei costi", ha detto la manager di ACEA facendo l'esempio del reimpiego delle ceneri di scarto prodotte da un impianto a Frosinone.