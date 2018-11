Il lungo giorno di Banca Carige. Verso aumento capitale e pulizia conti

Banca Carige

(Teleborsa) - Terminata laa Piazza Affari, gli investitori si concentrano sui singoli titoli, in particolare suche riunisce oggi, 12 Novembre, il Consiglio di Amministrazione.Una giornata cruciale, quella di oggi, per l'istituto di credito genovese attorno a cui il sistema bancario si appresta a stendere una rete di sicurezza. Il, darà anche ilche potrà rafforzare il capital ratio, ma anche dare una spinta in avanti all'opera di pulizia dei conti, per inviare un segnale forte al mercato sulla solidità della banca.Un bond subordinato da circa 400 milioni di euro ed, nella prima parte del 2019, per raccogliere le risorse necessarie a rimborsarlo.Buona parte del bond, dovrebbe essere sottoscritto dal sistema bancario, che ha mobilitato loper mettere in sicurezza Carige. Della restante parte saranno, invece, chiamati a farsi carico i grandi azionisti della banca, a partire dallaIl Consiglio di gestione dello Schema Volontario si riunirà stamane per esaminare la richiesta di intervento dell'istituto ligure.. In attesa di conoscere le sorti della banca, il titolo continua ad essere bersagliato dalle vendite sulla borsa milanese: -9% nella seduta di venerdì 9 Novembre. Nell'ultima settimana le azioni hanno ceduto circa il 21%.