TIM, AD Genish favorevole a rete unica ma avverte "mantenendo controllo"

Telecom Italia

(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di(TIM)esprime parere "favorevole" alla possibilità di una rete unica collaborando con Open Fiber , ma avverte che il Gruppo tlc da lui guidato deve "mantenere il controllo"."TIM è favorevole alla creazione in Italia di un singolo network di Rete per evitare inutili duplicazioni di investimenti infrastrutturali e siamo aperti a possibili collaborazioni con Open Fiber. L’azienda rimane convinta che TIM rimanga il soggetto tenuto a controllare la Rete in Italia, come avviene in tutti gli altri Paesi - spiega l'AD in una nota diffusa da TIM -., oltre al futuro sviluppo della tecnologia 5G, il cui successo per TIM, ma anche per l’Italia si basa anche nella combinazione di infrastrutture di Rete fissa e mobile." - ha concluso Genish.