Aeroporto Milano Bergamo e Atalanta siglano partnership

(Teleborsa) - L'aeroporto di Milano Bergamo ha tenuto a battesimo il progetto di partnership BGY – Atalanta Official Airport che vede la societàAtalanta Bergamasca Calcio e lo scalo bergamasco condividere e sostenere i rispettivi brand e l’immagine ad essi associata, accomunata dalla vocazione all’internazionalizzazione.A suggello della partnership, Atalanta Bergamasca Calcio ha realizzato un ingresso dedicato alla Tribuna Ubi Gold contraddistinto dal codice a barre sulle pareti che identifica la sigla internazionale dell’aeroporto e un corridoio di accesso con funzione di fast track.". Questo il pensiero espresso da, in occasione della presentazione del progetto, a cui, e. "Abbiamo immaginato una forma di collaborazione con l’Atalanta Bergamasca Calcio, alla luce della notorietà e dell’apprezzamento che la squadra vanta dal punto di vista dei valori sportivi e della tradizione che l’accompagna – ha dichiarato Roberto Bruni –. Connotati che aiutano a indentificare maggiormente funzione e ruolo del nostro aeroporto con il territorio bergamasco".e ai sincronismi – ha aggiunto– In aeroporto, come sul campo di calcio, l’impegno deve essere massimamente profuso con una costante preparazione. Vediamo in questo binomio una identità di valori e una visione di lungo termine per garantire le condizioni per esprimersi al meglio delle proprie capacità".- ha dichiarato- attestati di stima che arrivano anche dalle più importanti realtà del nostro territorio, traqueste Aeroporto Milano Bergamo che ritorna a far parte del Mondo atalantino. Per noi è molto importante poter condividerevalori, tradizioni e obiettivi”.. Per la nostra Società - ha dichiarato- si tratta di unacon un’altra realtà bergamasca di grande rilievo, un ulteriore motivo di orgoglio e crescita".