TIM, tra i papabili AD spunta il nome di Gilperez

(Teleborsa) - Non solo Gubitosi e Altavilla in lizza per la carica di Amministratore Delegato di. Secondo il quotidiano economico spagnolo El Economista il ruolo da poco lasciato da Amos Genish potrebbe essere essere assegnato all'Classe 1959, il top manager è entrato nella big iberica delle telecomunicazioni nel 1981 e lì ha trascorso l'intera sua vita professionale. Prima di essere nominato Chief Executive Officer di Telefonica Espana nel 2011, carica che ha ricoperto fino a gennaio 2018, era stato a capo del business mobile di Telefonica Latinoamerica e poi del Brasile.Intanto l'uscita di scena di Genish sembra aver preoccupato, che oggi haSecondo l'agenzia di rating statunitensesull'aderenza al piano strategico triennale, su un funzionamento regolare del board e sulla futura continuità manageriale" e aggiunge turbolenze ulteriori all'outlook., che ha "messo sotto pressione la concorrenza in Italia" anche se, rileva S&P, TIM ha retto meglio dei competitor, con i risultati del terzo trimestre che hanno mostrato "una performance operativa resiliente".