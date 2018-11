Dal MEF 18,9 milioni di euro a Fondo di prevenzione usura

(Teleborsa) - IlL’importo, si legge in una nota di Via XX settembre, verrà erogato(consorzi di imprese) eimpegnate nella lotta all’usura, che potranno così fornire garanzie per prestiti a imprese e famiglie in difficoltà economica e a rischio di cadere nello strozzinaggio. Come previsto dalla legge antiusura, il 70% delle risorse è destinato ai Confidi (13,2 milioni di euro) e il 30% alle Associazioni e Fondazioni (5,7 milioni di euro).Inoltre, si è stabilito die di concedere un, colpita dal tragico evento del crollo del ponte autostradale L’, in quanto è(che non hanno erogato fondi per oltre due anni consecutivi), o non più attivi. Dal suo primo anno di attività (1998) a oggi, il Fondo ha erogato oltre 620 milioni di euro, (di cui oltre 430 milioni di euro sono stati assegnati ai Confidi e oltre 190 milioni alle Associazioni e Fondazioni) che hanno consentito di garantire più di 84 mila prestiti per un importo complessivo di oltre 1,98 miliardi di euro.