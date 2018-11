Dl Fiscale, in primo piano il nodo della rete TIM e la "clausola occupazionale"

(Teleborsa) - La creazione dellaultralarga resta al centro del dibattito, mentre ilriflette sulle modalità più consone a raggiungere questo obiettivo, che getterà le basi perDell’ipotesi di aggregazionesi è parlato molto nell’ultimo periodo, ma le alternative in campoe con conseguenze diverse fra loro: creare in capo asotto il controllo di CDP un gestore unico della rete scorporando la parte commerciale e dei servizi oppure effettuareaffidandola ad una newco con Open Fiber e sempre sotto il controllo di CDP.che verranno a dipendere dal quadro “tecnico” regolatorio che affida all’AgCom il compito di definire lo schema del RAB, cioè del sistema di compensi sul modello delle autostrade e delle reti elettriche, che consente di incentivare gli investimenti ed avere certezza dei flussi di ricavi. C’è poi la questione calda della cosiddetta “clausola occupazionale”,Frattanto, il Ministero dello Sviluppo Economico afferma di non aver “ricevuto alcun progetto segreto sullo scorporo della rete Telecom” e precisa cheDel tema si parlerà, domani,, quando la commissione Finanze al Senato esaminerà gli emendamenti al Dl fiscale presentati da Governo e maggioranza. Il dibattito, appunto, verte in particolare sugli aspetti tecnici riguardanti lache rischia di avere inevitabili ricadute di costo sulla bolletta degli utenti finali.infatti, avrebbe potuto causare circa 20-22 mila esuberi, per evitare i quali un emendamento a firma del relatore Emiliano Fanu (M5S) prevede che la fissazione della tariffa RAB da partdovrebbe incorporare e “quantificare” anche la forza lavoro dell’impresa scorporata. Ipotesi con ricadute inevitabili sui futuri costi in bolletta, che è stata osteggiata dalla Lega, attraverso unfinalizzato a bloccare tale vincolo occupazionale, in seguito ritirato.