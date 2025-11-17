Tim pianta 400 nuovi alberi a Roma

TIM

(Teleborsa) - Oltre cento persone tra dipendenti, familiari e amici hanno partecipato alla giornata di piantagione, durante la quale, tramite la messa a dimora di, è stato creato un nuovonel, quartiere Green della Capitale che ospita 38 ettari di parco pubblico.Con l’iniziativa di oggi, TIM ha già piantato oltre 1.400 alberi a: dal 2022, infatti, il Gruppo, in collaborazione con, ente tecnico che accompagna le aziende in percorsi di sostenibilità e di decarbonizzazione, aderisce alla, in partnership con Coldiretti e PEFC Italia, con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sostenendo un progetto che unisce imprese, istituzioni e cittadini nella cura del patrimonio forestale italiano. A questa attività TIM affianca anche un progetto diin Brasile, tramite un piano di carbon offset internazionale che compensa le emissioni dicollegate all’hosting dei propri siti web.Glidal Gruppo con Rete Clima – tra cui lecci, sughere, tamerici, corbezzoli, frassini, peri e viburni – sono specie autoctone, scelte per garantire equilibrio ecologico e favorire la biodiversità vegetale e animale. Il progetto include anche un piano di manutenzione pluriennale, per assicurare la crescita naturale delle piante e la continuità dell’intervento.L’iniziativa fa parte delle attività deldi TIM che punta, tra l’altro, a raggiungere il NetZero nel 2040 e ad attuare interventi di rigenerazione ambientale e di miglioramento dell’ambiente urbano a favore della qualità della vita dei cittadini. Il progetto testimonia, inoltre, l’impegno concreto delle persone di TIM per la sostenibilità e per i territori in cui l’azienda opera.