IEG - Italian Exhibition Group, via libera di Borsa Italiana alla quotazione

Salini Impregilo

(Teleborsa) -), la società che gestisce Rimini Fiera e la fiera di Vicenza, ha ottenuto dail provvedimento di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul), organizzato e gestito da Borsa Italiana.IEG presenterà a Borsa Italiana, entro la giornata di domani (28 novembre 2018), la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA e, ricorrendone i presupposti, sul SegmentoIl flottante richiesto ai fini della quotazione sarà ottenuto per il tramite di un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri.Le azioni oggetto dell’offerta saranno rivenienti, rispettivamente, da un aumento di capitale e dalla vendita da parte diL’inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente al rilascio da parte della CONSOB dell’approvazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo e alla verifica da parte di Borsa Italiana della costituzione del flottante sufficiente. Qualora, ad esito delle verifiche di Borsa Italiana, non dovessero essere integralmente soddisfatti i requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico richiesti per la qualifica di STAR, la Società intende comunque proseguire nel proprio obiettivo di quotazione sul MTA.