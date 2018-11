Dl fiscale, via libera del Senato. Testo passa alla Camera

(Teleborsa) - Via libera dell'Aula del Senato al dl fiscale che accompagna la Manovra. Il testo è passato con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astenuti. Passerà ora all'esame della Camera.Tra le principali novità incentivi per l' integrazione delle reti a banda ultralarga di TIM e Open Fiber , la proroga al 2019 per il bonus bebè , un, le misure della pace fiscale ma senza il condono che è stato cancellato nel corso dell'iter in commissione.Dal 2020, inoltre, arriverà la dichiarazione precompilata IVA. E ancora il rinvio di un anno per la trasformazione delle banche popolari in spa, la deroga alla riforma delle Bcc solo per le Raffeisen della provincia di Bolzano.