ENEA, un "marchio" per la sicurezza sismica degli edifici

(Teleborsa) -lancia una campagna volta a promuovere la cultura della. Arriva cosìil primo in Italia sulla sicurezza statica e sismica degli edifici,pere realizzazione degli edifici pubblici e privati, come scuole, ospedali, alberghi, uffici e abitazioni.Il marchio “Sisma Safe”, ideato dall'omonima associazione culturale marchigiana, permetterà di, con ENEA che contribuirà alla redazione del disciplinare tecnico per la definizione deiCiò avverrà mediante la nomina delleincaricate di valutare la documentazione presentata dai proprietari degli immobili, nonché nelle consulenze per l’attribuzione del marchio.per progettare e costruire nuove strutture con un elevato grado di sicurezza ma servono, ovviamente, controlli severi”, afferma, componente del comitato tecnico-scientifico dell’Associazione Sisma Safe. L’ENEA è in prima linea nellain particolare sulla vulnerabilità sismica delle strutture civili, industriali e d’interesse storico e artistico, e il loro