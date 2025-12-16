BasicNet completa l'acquisizione di Sundek

(Teleborsa) - Il Gruppo BasicNet
annuncia di avere dato esecuzione in data odierna all’acquisizione dei diritti sul marchio Sundek.
In esecuzione degli accordi concernenti l'operazione, comunicati in data 4 dicembre 2025, si legge in una nota, l'acquisizione è stata completata con l’acquisto del 100% del capitale della società Kickoff proprietaria del Marchio; il corrispettivo, pari a 10 milioni di euro, è interamente regolato mediante il trasferimento al venditore di 1.385.965 azioni proprie BasicNet, già in portafoglio, valorizzate, ai sensi dell'accordo, al prezzo arrotondato di 7,2152 euro per azione.