Birra protagonista al BBTech Expo dal 16 al 19 febbraio

(Teleborsa) - Birra sempre più protagonista, laCarta vincente di BB TECH Expo anche la, altre importanti manifestazioni dedicate alla "bionda" più bevuta al mondo.Sarannocon le aziende leader sia nel settore delle- Fermentis del gruppo Lesaffre, Mr Malt e Ninkasi - del- con CFT, Lasi, Simatec, Spadoni, Cimec e TMC Padovan - del- con Gai, Della Toffola e Cime Careddu.Nelhanno confermato la loro presenza le storiche Clemente Rigamonti e Pelliconi mentre per ilsarà presente in fiera un colosso come Robopac di Aetna Group.Confermati anche espositori importanti nei sistemi di, come Celli, Vinservice e Bevco,, come Rastal e Vdglass ecome Cantinivetro e Vetrobalsamo.Un’importante new entry è rappresentata da Mapei, che presenterà a BB Tech tutte le sue novità nell’ambito dei pavimenti per i locali.Oltre agli espositori vi saranno gli, l’area dedicata a workshop, approfondimenti e meeting di formazione.Confermata la, Centro di ricerca per l’eccellenza della birra, che organizzerà importanti slot di aggiornamento per i professionisti.Nel carnet di BBTech Expo anche iniziative collaterali:, come il nuovo, che punta a valorizzare ricerca e design in un settore dove il made in Italy è protagonista.