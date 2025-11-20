Milano 19-nov
42.651 -0,44%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 -0,47%
Francoforte 19-nov
23.163 -0,08%

Borsa: Grande giornata per Tokyo (+3,49%)

Il Nikkei 225 esordisce a 50.233,08 punti

Protagonista il principale indice azionario giapponese, in forte rialzo del 3,49%, a quota 50.233,08 in apertura.
