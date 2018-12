Al G20 Stati Uniti e Cina si tendono la mano: tregua commerciale di 90 giorni

(Teleborsa) - Mano tesa altrache raggiungono un accordo e siglano una tregua commerciale al termine della cena tra i presidenti delle due nazioni,Si è deciso di non imporre nuovi dazi a partire da gennaio 2019 per favorire l'avvio di negoziati a tutto campo tra i due Paesi. La Casa Bianca ha parlato di unfra i due leader e ha riferito che la tregua commerciale dureràIn conferenza stampa, il ministro degli Esteri cineseha spiegato che i colloqui sono stati, con la definizione di uno schema che evittra i due Paesi., ha aggiunto Wang in un briefing coi media trasmesso in streaming,assicurare il successo delle loro relazioni in rapporto alle loro "crescenti responsabilità per la pace e la stabilità nel mondo", avendo- Quanto al piano sui dazi, il viceministro del Commercio Wang Shouwen ha affermatoche l'accordo poggia susul rialzo Usa delle aliquote dal 10 al 25% atteso dal primo gennaio 2019 sull'import di 200 miliardi di dollari di beni "made in China";su nuovi prodotti; e, infine, team operativi al lavoro per eliminare