Casa Bianca, Trump riceve Xi nel segno dell'amicizia. "Intesa su molte questioni"

ecco cosa hanno detto i due leader

(Teleborsa) - "Io e il presidente Trump abbiamo avuto scambi sinceri e approfonditi, raggiungendo un'intesa comune su molte questioni. Ciò ha arricchito di nuovi contenuti la relazione costruttiva e di stabilità strategica tra Cina e Stati Uniti, fornendo al contempo un nuovo orientamento strategico per le nostre relazioni". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, parlando alla cena di stato in suo onore alla Casa Bianca. "Cina e Usa devono agire come grandi potenze responsabili: rispondere alle aspettative dei rispettivi popoli, stare al passo con i tempi ed esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni", ha aggiunto.



"Non molto tempo fa, gli Stati Uniti hanno celebrato il 250/mo anniversario della loro indipendenza. In quell'occasione, ho inviato le mie congratulazioni a nome del governo e del popolo cinese. Gli oltre due secoli trascorsi sono stati anche testimoni di scambi amichevoli tra Cina e Stati Uniti. Oltre duecento anni fa, subito dopo aver ottenuto l'indipendenza, gli Stati Uniti rivolsero lo sguardo alla Cina. I nostri due Paesi avviarono scambi commerciali, scambiandosi merci per soddisfare le reciproche esigenze e valorizzando le rispettive forze complementari", ha aggiunto Xi, indossando il tradizionale abito stile Mao Zedong a fronte del tuxedo di Trump.



Stesso messaggio ribadito dal presidente Usa: con il presidente cinese Xi Jinping è stata sviluppata "una vera e grande amicizia", ha detto.



Xi Jinping ha anche caldeggiato alla sua controparte americana il sostegno al ritorno di Stati Uniti e Iran "ai termini del memorandum d'intesa" firmato a giugno che prevedeva la cessazione delle ostilità, la riapertura dello Stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale Usa, avviando al contempo negoziati per una pace più duratura. Lo riferisce l'agenzia statale cinese Xinhua.

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