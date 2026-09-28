Tokyo in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Prevalgono i segni meno tra i principali listini asiatici. I prezzi del petrolio sono sono saliti sulla rinnovata incertezza per una possibile tregua tra Washington e Teheran. Titoli dei chip asiatici sotto pressione dopo che OpenAI ha sospeso l’addestramento di alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale, rinnovando tra gli investitori le preoccupazioni sul ritmo dello sviluppo del settore.



Prevale la cautela a Tokyo , con il Nikkei 225 che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%; sulla stessa linea, profondo rosso per Shenzhen, in netto calo del 3,69%. Guadagni frazionali per Hong Kong (+0,68%); depresso il mercato di Seul (-2,35%). In discesa Mumbai (-1,36%); pressoché invariato Sydney (+0,01%).



Sul fronte commerciale, nell’ambito di un accordo bilaterale di esenzione da 30 miliardi di dollari con gli Stati Uniti, annunciato alla fine della settimana scorsa, la Cina ha annunciato che ridurrà i dazi su un’ampia varietà di prodotti agricoli statunitensi, dalla carne al mais e ai latticini, ma non ha incluso la soia nell’elenco delle esenzioni tariffarie pubblicato lunedì.



Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che una proroga di due mesi della tregua commerciale tra i due Paesi offrirà a entrambe le parti lo spazio necessario per superare gli ostacoli agli scambi commerciali.



Frazionale rialzo per l' euro contro la valuta nipponica , che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,32%. La giornata del 27 settembre si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo -0,02%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile 0%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 3,09%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,67%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Mercoledì 30/09/2026

01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%)

01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 17%; preced. -0,1%)



Giovedì 01/10/2026

01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 25 punti; preced. 22 punti)

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,1 punti; preced. 54,9 punti)



Venerdì 02/10/2026

01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%).

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