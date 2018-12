Nova Re SIIQ, acquisiti tre alberghi a Verona, Bologna, e Vicenza

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di approvare la sottoscrizione di un accordo di investimento con le societàedper l'acquisizione di tre complessi immobiliari a destinazione alberghiera siti in(località Zola Predosa) e. Tale operazione è coerente con il riposizionamento della Società nel segmento di mercato dell'hospitality.L'Accordo di Investimento prevede che la Società acquisisca (anche in più tranche) la piena proprietà degli Immobili ad un, mediante (i) compravendita di una quota di comproprietà pari al 53,648% circa di ciascun Immobile, con pagamento del prezzo in danaro per Euro 12.499.994,08 previa stipula di appositi finanziamenti bancari, e (ii) conferimenti in natura della restante quota di comproprietà (pari al 46,352% circa di ciascun Immobile).Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente avviato l’iter per un nuovoin via scindibile e progressiva in tre tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, c.c. per uncomprensivo di sovrapprezzo, mediante l’emissione di massime 1.970.804 nuove azioni ordinarie della Società al prezzo unitario di Euro 5,48, comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi da parte dei Venditori mediante separati conferimenti di una quota di comproprietà pari al 46,352% circa di ciascun Immobile.Si precisa che: (i) il prezzo di emissione delle nuove azioni è pari al prezzo corrisposto dalla Società nell'ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale di cui al comunicato del 12 settembre 2018; (ii) l’acquisizione degli Immobili è subordinata, tra l’altro, all'ottenimento di finanziamenti bancari da parte della Società per un importo almeno pari al corrispettivo in danaro da pagare ai Venditori (Euro 12.499.994,08). La Società ha comunque la facoltà, in assenza dei menzionati finanziamenti bancari, di derogare a tale condizione perfezionando l’acquisizione del solo Immobile di Verona a prezzo di Euro 7,5 milioni (sempre mediante conferimento in natura della quota di comproprietà pari al 46,352% circa a fronte dell’emissione di n. 634.379 nuove azioni ordinarie, e compravendita per la restante quota di comproprietà il cui prezzo – Euro 4.023.603,08 – sarà corrisposto in parte mediante accollo del debito attualmente gravante sull'Immobile e in parte in danaro).