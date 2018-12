Trenitalia, oltre 23mila biglietti già venduti per nuovi collegamenti Frecce

(Teleborsa) - Grande successo per i nuovi collegamenti Frecce di Trenitalia che saranno operativi da domenica 9 dicembre: sono oltre 23mila i biglietti già venduti.Un risultato che sottolinea l'impegno di tutto il Gruppo FS Italiane nel soddisfare le esigenze di mobilità di chi si muove per lavoro, studio, svago e turismo.Circa 15mila le prenotazioni per i collegamenti su ferrovia da e per la Puglia, regione in testa a questa particolare classifica. Di questi, circa 2.500 sono i biglietti acquistati per ino stop nel week end fra Bari e Roma che uniranno i due Capoluoghi in tre ore e trenta minuti. Mentre sono oltre 12.500 le prenotazioni per i due nuoviche accorceranno il viaggio fra Lecce e Torino, consentendo di raggiungere più rapidamente Milano, Bologna, le località della Romagna e l’intera costa adriatica.Anche i collegamenti fra Venezia e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino registrano un ottimo successo con 4mila prenotazioni già effettuate. Le quattro corse al giorno fra la Laguna e il principale scalo aeroportuale di Roma saranno progressivamente svolte con il treno Frecciarossa, simbolo dell’Alta Velocità made in Italy: due dal 9 dicembre e le altre due dal 20 gennaio 2019., grazie a due nuove corse alta velocità utili a valorizzare ulteriormente le potenzialità dell’integrazione fra treno e aereo.Trenitalia ha inoltre attivato due nuovi collegamenti ferroviari fra Roma e Milano, che hanno già registrato circa 2mila prenotazioni. La società del Gruppo FS Italiane è la prima ad arrivare a Roma (8:29) da Milano. I due Frecciarossa fra Milano e Venezia hanno raggiunto oltre 2mila biglietti venduti, con Trenitalia che diventa la prima a partire dal Capoluogo lombardo (6:15) verso la città lagunare.Oltre ai biglietti venduti, le persone che scelgono le Frecce di Trenitalia stanno apprezzando la frequenza di collegamenti sulle principali rotte e nelleaffluenza (7-10 e 16-19). Infatti, in questi orari, fra Roma e Milano è previsto un treno ogni 15 minuti, fra Milano e Venezia uno ogni 30 minuti e fra Roma e Venezia uno ogni 40 minuti.L'ampia offerta commerciale di Trenitalia (promozioni, partnership e nuovi servizi di caring), sempre più capillare su tutto il territorio nazionale, mette le persone e le loro necessità al centro della propria azione e dei propri obiettivi.