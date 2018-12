Macron si mostra pronto trattare: "Ho fatto delle cavolate"

(Teleborsa) -In attesa del discorso alla nazione, in programma questa sera alle 20, primo commento pubblico di Macron dall'inizio delle proteste delle ultime settimane , la notizia del mea culpa del presidente ha già avuto ampia diffusione.Stando alle indiscrezioni pubblicate da Le Parisien, i punti su cui il Presidente vorrebbe fare marcia indietro sono il limite di velocità a 80 km/h, ma soprattutto l’elevato numero di. Dalle 10 di questa mattina è in corso uncon icinque(Cgt, Cfdt, Fo, Cfe-Cge e Cftc) e tre organizzazioni di(Medef, Cpme e U2P), oltre che con ia cui Macron illustrerà, in anteprima, il piano per placare la protesta dei gilet gialli Non si tratta di risolvere tutti i problemi dei gilet gialli con "un colpo di bacchetta magica", ha avvertito il portavoce del governo,ma ci saranno. Tra le misure in preparazione, ci sarebbe un– che il governo ha promesso di portare a 900 euro mensili di qui al 2020 – e di alcuni. Già annunciata, inoltre, la possibilità di crearee che verrebbe versato dalle imprese ma sarebbe defiscalizzato. In sostanza per i dipendenti non entrerebbe nel calcolo dell'imposta sul reddito e per le imprese non sarebbe soggetto a contributi. Una misura che non convince i sindacati in quanto non sarebbe obbligatoria.Tra le ipotesi vi è, inoltre,(provvedimento attualmente previsto nel giro di tre anni) per l’80% dei francesi e un’accelerazione del’'introduzione deipromessa dal governo per il primo settembre 2019 con l’idea di ripristinare l’esenzione fiscale per queste ore. Sarebbero, poi, al vaglioche, nelle ultime settimane, hanno sofferto dei blocchi e delle manifestazioni.Secondo la, a causa delle proteste dei gilet gialli potrebbero esserci. A risentirne è stato anche il turismo con un calo delle prenotazione di fine anno che, per il raggruppamento nazionale delle catene alberghiere, ha raggiunto il 10%. Dati che perrappresentano “una catastrofe per il commercio, una catastrofe per la nostra economia”.