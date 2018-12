Dl fisco: passa alla Camera e diventa legge

(Teleborsa) - Dalla stretta sugli evasori della RC auto al rinnovo del bonus bebè, passando per la detassazione delle sigarette elettroniche, l’imposta dell’1,5% sui trasferimenti di denaro extraeuropei e gli incentivi per la banda ultra larga pubblica targata Tim-Openfiber,. Il definitivo lasciapassare arriva direttamente a Montecitorio , dove il voto di fiducia si conclude con, 173 contrari e tre astenuti.Pilastro del decreto legge è la "pace fiscale", che prevede, per le cartelle emesse tra il 2000 ed il 2010, l’annullamento della mora sugli importi inferiori ai mille euro. Su quelli superiori, invece, compare la rottamazione-ter, che permette dii. Sanabili, stando al decreto, anche liti e accertamenti: in caso si sia ricevuto un verbale di contestazione entro l’entrata in vigore del dl, si potrà regolarizzare la propria posizione ripresentando la dichiarazionee versando le tasse, in un’unica rata o in venti rate trimestrali.La norma, conferma anche l’, sospendendo le sensazioni per i ritardi nei primi sei mesi.per chi utilizza la liquidazione mensile. Esclusi dall'obbligo gli operatori sanitari, che per il 2019 potranno continuare ad utilizzare la tessera sanitaria per la precompilata. Ancora, a proposito di sanità, promosso un fondo da 50 milioni di euro per tagliare le liste di attesa negli ospedali.Tra le misure, presenti anche il termine ultimo per l’utilizzo degli scontrini – Gennaio 2020 – e per la– Dicembre 2019-, oltre alla proroga della Cig straordinaria (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per le aziende in crisi e l’aumento – fino a 524,5 mln di euro - del fondo istituito presso il Mef per le calamità naturali.