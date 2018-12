Autostrade, "caselli chiusi" per sciopero il 16 e 17 dicembre. Ma "Società" annuncia accordi per 5 "tronchi" su 9

(Teleborsa) - Possibili "caselli chiusi" per sciopero addetti alla riscossione pedaggi autostradali con disagi per automobilisti e autotrasportatori il 16 e 17 dicembre., prevedendo assunzioni a tempo indeterminato e riqualificazione del personale. Nellea partire dallo scorso ottobre, con l’intento di raggiungere un’intesa.Aspi ricorda che l’accordo nazionale copre il triennio 2018-20 e prevede tutela dell’occupazione, premio di produttività, valorizzazione delle professionalità, sicurezza sul lavoro, qualità del servizio, formazione, welfare., oltre a formazione professionale, assunzioni mirate a tempo indeterminato a partire dal bacino degli stagionali. Il tutto in un quadro che vede la società assicurare una base occupazionale complessiva stabile nel triennio.Come sempre fatto anche in occasione di altri importanti accordi nazionali,