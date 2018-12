ENEA: Riqualificazione energetica e strutturale più semplice grazie alla nuova App

(Teleborsa) - ENEA si apre al mondo della digitalizzazione e presenta la nuova app gratuitapensata per misurare in modo semplice i consumi energetici e le caratteristiche strutturali degli edifici condominiali. Condomini+4.0 ccon la valutazione indicizzata dello stato di fatto e delle principali criticità energetiche e strutturali. L’applicativo evidenzia, inoltre, il livello e la priorità degli interventi da effettuare e i fattori di rischio legati a territorio, ambiente e clima confrontando i consumi reali dell’immobile con il fabbisogno energetico di riferimento per gli edifici di tipo condominiale., nella nuova app, inserendo le informazioni nelle apposite sezioni, è possibile ottenere: un report dei rilievi completo di foto; il livello della classe di merito energetica e degli interventi per ottimizzarne la prestazione; gli elementi di vulnerabilità strutturale e il livello di intervento strutturale che caratterizza l’edificio; un file contenente tutte le informazioni inserite dal tecnico.Pensata per i professionisti, "Condomini+4.0 è una vera e propria procedura sotto forma di app che indica le soluzioni tecnologiche più sostenibili per mettere in sicurezza e migliorare le prestazioni energetiche delle strutture residenziali", spiega Nicolandrea Calabrese, responsabile del laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano. "La riqualificazione del patrimonio residenziale esistente e la ripresa nel settore dell’edilizia passano per i condomini, che in Italia secondo i dati Istat sono circa un milione e coinvolgono oltre 10 milioni di famiglie", aggiunge Calabrese.