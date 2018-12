easyJet punta su Malpensa, sfida a distanza con Ryanair

Ryanair

(Teleborsa) - Seè saldamente la prima compagnia aerea per un movimento vicino ai 40 milioni di passeggeri sul territorio italiano, con la principale base allocata all'dove dispone di due hangar di manutenzione aeromobili, un terzo in arrivo e un centro tecnico direzionale, l’annuncio dell’apertura di un polo di addestramento dinell'ottobre 2019 evidenzia come i due principali vettori low cost siano radicati fortemente sullae abbiano chiaramente espresso le proprie strategie di sviluppo.L’estensione delle basi Ryanair in Italia ha consolidato la presenza del vettore irlandese, che espande progressivamente il suo network su direttrici che intercettano regioni poco o per niente servite da collegamenti aerei diretti. easyJet ha dichiarato di voler raggiungere i 21 milioni di passeggeri nel 2019 (che rappresenta una prospettiva di incremento dell’8% su base annua, ma che vale la metà del trasportato Ryanair) e incrementare a sua volta i collegamenti. Il piano di spinta sarà seguito da Lorenzo Lagorio, nuovo country manager per l'Italia di easyJet, che aprirà 4 nuovi collegamenti: Genova-Amsterdam, Verona-Amsterdam, Alghero-Basilea, Roma Fiumicino-Nantes.A Milano Malpensa si prevede un incremento del 3% dei posti offerti a bordo, grazie all'arrivo entro la fine del 2019 di due, più grandi ed efficienti dal punto di vista operativo e ambientale. Quanto al nuovo training center, i piloti FasyJet potranno disporre di tre simulatori full flight e di un simulatore fix based dedicato all'addestramento basico.