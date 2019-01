Trivelle, è scontro tra il Governo e il Comitato No Triv. Ma Di Maio rassicura: "Presto una legge"

(Teleborsa) -Sono queste le questioni al centro del. L’incontro, previsto per oggi, con il, è saltato in quanto, spiega, costituzionalista tra i fondatori del Comitato, "il tema delle trivellazioni, emerso con il via libera del Mise a tre nuovi permessi per la ricerca, è stato rilanciato dal governo con un negare l’evidenza" e i No Triv, al momento, attendono "proposte concrete". Il problema per Di Salvatore – figura che, ha proposto di nominare consigliere per rivedere e smantellare le concessioni autorizzate dai precedenti governi – è "non aver cambiato il quadro normativo". Attualmente per quanto riguarda le trivellazioni continuano a restare in vigore le stesse norme contenute nelloe, sottolinea Di Salvatore, nel "

La questione è sorta a inizio anno , quando nelsono comparsi una serie di decreti che autorizzavano, oltre a unaIl Governo è stato, quindi, accusato di aver autorizzato nuove esplorazioni petrolifere nel mare difronte alle regioni, tradendo le promesse fatte in campagna elettorale. Accuse a cui il, ha risposto sottolineando come tali autorizzazioni fossero state concesse dal governo precedente e, dunque, impossibili da bloccare. Di Maio ha, inoltre, annunciato, l’alla quale il Governo lavora da 8 mesi. Inoltre, ha aggiunto Di Maio, "è allo studio anche una norma perrendendo sconveniente trivellare in mare e a terra". Sul tema, oggi, è intervenuto anche. "Noi quelle autorizzazioni non le daremo, perché trivellare per cercare fossili significa tornare al Medioevo" ha affermato Toninelli.Le piattaforme offshore che, in Italia, estraggono petrolio e gas, attualmente, sono circa 130.