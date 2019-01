Generali, Del Vecchio punta al 5% della compagnia triestina

Generali

(Teleborsa) - Proseguono gli acquisti di azionida parte delladi, patron di, che ha dichiarato di voler arrivare sino al 5% del capitale della compagnia triestina., acquistando 345.000 azioni al prezzo medio ponderato di 14,8014 euro per azione e 490.000 azioni a 14,735 euro per azione.Sulla piazza di Milano le azioni del Leone di Trieste hanno registrato un rialzo dello 0,85% a 14,915 euro.Per spiegarlo è bene ricordare che il primo azionista di Generali ècon il 13,04%, seguito dal gruppocon il 4,78%. Il gruppodetiene invece il 3,04%.Secondo alcuni rumors,e Leonardo Del Vecchio punterebbero a partecipare attivamente alla scelta del nuovo presidente di Generali, invece di assistere alle decisioni della banca d'affari guidata da Nagel. Il contratto dell'attuale presidentescadrà in primavera.I due imprenditori italiani, sempre secondo indiscrezioni, non avendo gradito la proposta didi far entrare Galateri nel nuovo CdA di, potrebbero puntare entrambi alla presidenza di Generali.Il ruolo di Amministratore Delegato di, invece, non dovrebbe essere messo in discussione.