Generali completa con successo l'integrazione di Liberty Seguros

Generali

(Teleborsa) - Dopo aver completato con successo tutti i passaggi e le autorizzazioni regolamentari necessarie,ha perfezionato l'integrazione legale di(in precedenza, Liberty Seguros) e, che opereranno con il nome di. Ciò fa seguito alla conclusione positiva di tutti i procedimenti legali necessari per il trasferimento formale delle attività della filiale portoghese di Liberty da parte di Generali Tranquilidade, avvenuta nel mese di agosto."È un importante traguardo che dimostra l’efficacia della nostra strategia e la forte capacità di Generali di generare una crescita costante nelle nostre geografie chiave. Questa operazione ha rappresentato un’opportunità unica per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leadership nel settore assicurativo europeo - ha commentato, Deputy CEO Insurance del Gruppo Generali -. Nei suoi mercati strategici, Generali è oggi un player ancora più forte, diversificato e multicanale, capace di creare valore significativo e duraturo per tutti gli stakeholder e di proseguire nell’impegno di essere il ‘Partner di Vita’ dei nostri clienti. Inoltre, questo risultato segna il completamento di un'importante integrazione che coinvolge tre paesi in cui opera il nostro Gruppo".L’acquisizione delle attività europee di Liberty Seguros da parte di Generali España rappresenta la più grande operazione diper Generali nell’ultimo decennio. L’operazione ha già registrato un impatto positivo sullee sulladi Generali sia insia in. Nel 2024, il risultato operativo di Generali España e Generali S.A.U. è cresciuto del 44,6%, raggiungendo 398 milioni di euro. In Portogallo, il risultato operativo è aumentato del 21,1% nel 2024, raggiungendo 134 milioni. Inoltre, la prima metà del 2025 ha continuato a mostrare uno slancio positivo in tutte le linee di business in entrambi i mercati.In, con questa nuova dimensione e una rete distributiva completamente multicanale, Generali ha registrato premi per 3,8 miliardi a fine 2024 (+7,7%). La compagnia opera con quasi 10.000 intermediari in tutta la Spagna e conta circa 2.000 dipendenti. In, Generali ha registrato premi per 1,8 miliardi a fine 2024 (+17,1%), circa 1.300 dipendenti e una rete di circa 2.000 agenti.