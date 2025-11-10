Generali prosegue il buyback e acquista azioni per 330 mila euro

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 3 al 7 novembre 2025, complessivamente 10.000 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 33,01 euro, per un controvalore
pari a 330.090,00 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, al 7 novembre la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 44.625.030 azioni proprie, pari al 2,88% del capitale sociale.
In Borsa, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione del Leone di Trieste
, che chiude con una variazione percentuale dello 0,76%.