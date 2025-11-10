Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 20:06
25.568 +2,03%
Dow Jones 20:06
47.321 +0,71%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

Generali prosegue il buyback e acquista azioni per 330 mila euro

Azioni proprie, Finanza
Generali prosegue il buyback e acquista azioni per 330 mila euro
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 3 al 7 novembre 2025, complessivamente 10.000 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 33,01 euro, per un controvalore pari a 330.090,00 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 7 novembre la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 44.625.030 azioni proprie, pari al 2,88% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione del Leone di Trieste, che chiude con una variazione percentuale dello 0,76%.



Condividi
```