Aerolinee Siciliane, è il progetto di nuova compagnia della Regione

(Teleborsa) -per dare impulso al trasporto aereo tra gli aeroporti isolani e gli hub nazionali, si riaffaccia il progetto di creare una compagnia aerea regionale.Il sogno nel cassetto appartiene appunto al Governatore siciliano Nello Musumeci,, ricapitalizzata e la scorsa estate e salvata dal fallimento., in grado di assicurare tariffe low cost ai passeggeri siciliani che non godono del regime continuità territoriale.con una stima occupazionale di 600 addetti. Da un capitale iniziale di 30 milioni si passerebbe a generare un fatturato annuo stimato in 170 milioni.La Sicilia ha ripiegato le proprie aliWind Jet era stata fondata nel 2003 a Catania da, che aveva nel proprio azionariato anche Luigi Crispino, rimessosi in gioco dopo la cessazione dei voli di Air Sicilia il 22 febbraio 2002 e il successivo fallimento della compagnia nel gennaio 2003.