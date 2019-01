FCA, Gorlier: 2018 anno eccezionale

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -) chiude il 2018 con risultati davvero positivi. In tutto l'anno ha immatricolato in Europa (28 stati più le nazioni aderenti all'EFTA) oltre 1 milione 21 mila veicoli, con una quota del 6,5 per cento. Sono quasi 61 mila le registrazioni di FCA in dicembre, per una quota del 5,9 per cento. Da segnalare i risultati fortemente positivi ottenuti da Fiat Chrysler Automobiles in Francia e in Spagna.. Il brand chiude il 2018 con un vero exploit, aumentando le vendite del 55,6 per cento e raggiungendo la quota dell'1,1 per cento rispetto allo 0,7 per cento del 2017. La city car di casa Fiat nell'undicesimo anno di vita immatricola quasi 194 mila unità (l'1,3 per cento in più rispetto al 2017) e ottiene il record assoluto di vendite in un anno."Pur continuando a privilegiare l'ottimizzazione dei canali di vendita (privati, flotte, noleggio a lungo termine…) e in un anno caratterizzato dagli effetti sul mercato dell'introduzione dei nuovi criteri di omologazione,- ha commentato– Chief Operating Officer per la regione EMEA di FCA – .. Jeep da cinque anni a questa parte continua a aumentare le registrazioni in Europa e rispetto al 2015 le vendite del brand sono raddoppiate. La 500 ottiene il primato assoluto di vendite dal lancio a oggi, con quasi 194 mila immatricolazioni, in forte e costante crescita anno su anno".Frazionalmente positivo il titolo a Piazza Affari: +0,36%.