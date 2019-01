Atlantia, CdA istituisce Comitato per le nomine

Atlantia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha istituito al proprio interno un Comitato per le nomine composto da 5 Amministratori, in maggioranza indipendenti, nominando: Gianni Coda (Consigliere Indipendente) in qualità di Presidente, Carla Angela e Bernardo Bertoldi (Consiglieri Indipendenti), Marco Patuano (Consigliere non esecutivo) e Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato. Tale ComitatoIl Consiglio inoltre, preso atto delle dimissioni Giuliano Mari da Presidente e membro del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate (CAIOPC), con decorrenza dall’efficacia della nuova carica che andrà ad assumere in Autostrade per l’Italia, ha deliberato di integrare - con efficacia in pari data - il CAIOPC nominando il Consigliere Indipendente Lucy P. Marcus.Il Consiglio odierno ha inoltre aggiornato il Codice di Autodisciplina della Società, per prevedere l’istituzione del citato Comitato per le Nomine e per tenere conto dei principi e dei criteri applicativi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato nel mese di luglio 2018 recependo, tra l’altro, le novità in tema di diversity e di sostenibilità.