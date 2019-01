Brillano i mercati europei

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

tecnologia

materie prime

petrolio

telecomunicazioni

alimentare

Saipem

STMicroelectronics

Leonardo

Tenaris

Telecom Italia

Campari

Banco BPM

RCS

Anima Holding

Credito Valtellinese

Salini Impregilo

OVS

Mediaset

Mutuionline

Italmobiliare

(Teleborsa) -, spinte dall'ottimismo su un possibile accordo commerciale tra USA e Cina Positiva la chiusura di Wall Street e quella della borsa giapponese Sostanzialmente stabile l'a 1,14. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,49%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,08%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +249 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,71%.in luce, con un ampio progresso dell'1,05%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,03%, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,22%.; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 21.559 punti. In denaro il(+0,84%); pressoché invariato il(+0,2%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,41%),(+2,06%) e(+1,48%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-6,47%) e(-1,07%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+4,48%) dopo essersi aggiudicata due nuovi contratti offshore con Saudi Aramco . Ottima performance per, che registra un progresso del 2,64%. Exploit di, che mostra un rialzo del 2,19%. Su di giri(+2,04%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,85% dopo il profit warning . Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,13%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,69%),(+2,67%),(+2,44%) e(+2,34%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,72%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,09%. Tentenna, che cede lo 0,84%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,82%.