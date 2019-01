Milano maglia nera in Europa. Giù le banche con UBS

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Piazza Affari chiude la seduta in forte calo facendo peggio delle altre borse europee, sui rinnovati timori sulla crescita globale e sulla performance negativa delle banche dopo i dati deludenti della svizzera UBS L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,136. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.281,2 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 52,38 dollari per barile, in forte calo del 2,82%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +250 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,74%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,99%.limita la discesa allo 0,42%., ilè in calo (-1,03%) e si attesta su 19.437 punti in chiusura.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,22 miliardi di euro, in calo del 49,33%, rispetto ai 2,4 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 155.223, rispetto ai 260.219 precedenti.Su 219 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 146 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 50. Invariate le rimanenti 23 azioni.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,87% sul precedente. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,71%),(-3,02%) e(-1,69%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,74%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,24%. Il titolo si è portato sui minimi del 2013, con una capitalizzazione sotto i 10 miliardi di euro, mentre continua il braccio di ferro tra i due maggiori azionisti , Elliott e Vivendi. L'AGCOM ha bocciato il progetto di separazione volontaria della rete spiegando che dall'operazione la società di tlc non trarrebbe alcun vantaggio economico.: crolla, con una flessione del 2,69%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,14%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,48%),(+2,84%),(+1,44%) e(+1,35%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,24%.