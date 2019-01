Cattolica Assicurazioni verso rinnovo partnership con ICCREA Banca

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) -ancora insieme con l'obiettivo di intensificare le attività di strutturazione e di promozione dei prodotti assicurativi delle Joint Venture (JV) al fine di aumentarne i livelli di redditività, diminuire il livello di rischio ed accrescere la penetrazione presso la clientela. Le due società hanno avviato un periodo di negoziazione in esclusiva finalizzato alla complessiva rivisitazione della partnership in essere, condividendo i termini essenziali per il rinnovo degli accordi esistenti e in scadenza il 15 luglio 2019.Le intese preliminari raggiunte impegnano le Parti alla definizione di nuovi patti parasociali, di durata triennale, relativi alle compagnie BCC Vita e BCC Assicurazioni, e prevedono in particolare, nel rispetto delle dovute autorizzazioni, l’acquisizione, da parte di Cattolica, di un ulteriore 19% del capitale sociale di BCC Vita e di BCC Assicurazioni, con un incremento al 70% della quota partecipativa detenuta in entrambe le JV e conseguente riduzione al 30% della quota di ICCREA.ICCREA Banca, anche per conto del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, promuoverà i prodotti delle due JV con le Banche del Gruppo, nel rispetto delle linee guida del contratto di coesione con le BCC.