Venezuela, Guaidò respinge il dialogo di Maduro. Venezuelani in piazza

(Teleborsa) - "Forze armate, ritrovate la vostra dignità", "Maduro usurpatore", "Guaido presidente". Sono questi gli slogan impressi sugli striscioni deiper cercare di convincere l'esercito a ritirare il proprio sostegno al governo di"Non sparate su un popolo che si batte anch'esso per le proprie famiglie, questo è un ordine, soldati della patria" ha dichiarato Guaidò nel corso di un comizio tenuto nella piazza dell'Università della capitale.Poco prima della manifestazione Guaidò ha avuto undal quale era stato immediatamente riconosciuto come presidente ad interim. Secondo la Casa Bianca, Trump si è "congratulato con lui" per aver "assunto la presidenza" e i due "si sono messi d'accordo per restare in contatto regolare, per appoggiare il ritorno alla stabilità" del Venezuela. Posizioni che, in questo contesto, non fanno che avvalorare la tesi diProprio ieriperché rimangano leali al regime, malgrado le promesse di amnistia lanciate da Guaidò. Ma sulla questionenon perde tempo. Oggiaggiungendo che "il ritiro del sostegno militare da parte di Maduro è fondamentale per consentire un cambiamento nel governo e la maggioranza di quelli in servizio concorda sul fatto che i recenti travagli del Paese siano insostenibili"."Volete che a governare sia una marionetta dei gringo?", ha chiesto Maduro ai giovani. Difronte allaMaduro ha risposto che le ultime presidenziali risalgono "a dieci mesi fa" e se gli "imperialisti" ne vogliono di nuove "non devono far altro che aspettare il 2025", cioè la fine del mandato.Ma un accordo va trovato quanto prima. Al Paese servono siti umanitari e, secondo i dati forniti dall'Onu, in nove giorni di mobilitazione sonoa e altreDopo che, sabato scorso, l'Ue, aveva annunciato "misure", in caso di una mancata convocazione di elezioni in tempi brevi (Il testo della dichiarazione è stato negoziato dai due principali gruppi politici dell'Europarlamento, i socialisti e i popolari, e, nonostante il voto nella mini plenaria a Bruxelles sia previsto per le 12.20, il Ppe, sulla base dei numeri, dà già per avvenuta l'approvazione della risoluzione non legislativa.